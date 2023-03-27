Deprem bölgesindeki 4 ilde bugün ders zili çaldı

Depremin vurduğu 4 ilde 49 gün sonra, ders zili buruk çaldı.



6 Şubat'taki depremlerin ardından, yıkımın yaşandığı kentlerde okullar tatil edilmişti.



1127 okulun bulunduğu depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 12 okul yıkıldı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, okullar da kademeli olarak açılıyor.



Ekinözü ve Andırın ilçelerinde tekrar ders başı yapıldı.



HATAY'IN 7 İLÇESİNDE OKULLAR EĞİTİME HAZIR



Hatay'da da depremde kentteki 1315 okuldan 5'i yıkıldı. Kentteki 7 ilçedeki 494 okulda hazırlıklar tamamlandı.

Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladağı ilçelerinde ders zili çaldı.

MALATYA'DA 8 İLÇEDE EĞİTİME DÖNÜLÜYOR

Depremin büyük hasar verdiği kentlerden Malatya'da da eğitim ve öğretime 49 gün sonra tekrar başlanıyor.



Hasarsız olduğu belirlenen Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerindeki okullarda ders zili çaldı.



ADIYAMAN'DA 5 İLÇEDE EĞİTİM BAŞLADI



Adıyaman'da ise Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde yüz yüze eğitime başlanmasına karar verildi.



Depremin yıktığı kentlerdeki diğer ilçelerde okulların ne zaman açılacağına ise valilikler karar verecek.

