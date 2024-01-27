Depremde 100 kişinin can verdiği binanın firari müteahhidi yakalandı

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın firari müteahhidi Nurettin Özcan, İstanbul'da yakalanıp tutuklandı.

Depremde 100 kişinin can verdiği binanın firari müteahhidi yakalandı

'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Ekipler yaptıkları incelemede şüpheli kişinin, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 'da yıkılan Hisami Apartmanı'nın müteahhidi Nurettin Özcan (62) olduğunu belirledi.

Depremde 100 kişinin can verdiği binanın firari müteahhidi yakalandı - 1

Göçük altında kalan 100 kişinin ölümüyle ilgili aranan Özcan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nurettin Özcan, ''kasten öldürme'' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...