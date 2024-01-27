Depremde 100 kişinin can verdiği binanın firari müteahhidi yakalandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Ekipler yaptıkları incelemede şüpheli kişinin, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan Hisami Apartmanı'nın müteahhidi Nurettin Özcan (62) olduğunu belirledi.
Göçük altında kalan 100 kişinin ölümüyle ilgili aranan Özcan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nurettin Özcan, ''kasten öldürme'' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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