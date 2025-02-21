Depremde 15 kişiye mezar olmuştu: Bayrak Apartmanı davasında karar açıklandı

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesinde çöken 5 katlı Bayrak Apartmanı davasının karar duruşması yapıldı.



Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar son savunmalarını yaparken dönemin belediye çalışanları Alper Y. ve Berkan S., apartmanın kaçak olarak inşa edildiğini ve sonrasında ruhsatlandırıldığını ifade ederek tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme, statik proje müellifi ve fenni mesul Necip S., yapı sahibi Vahap G., dönemin Malatya Belediyesi İmar Müdür Vekili Berkan S. ve imarda görevli Alper Y. hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan16 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. İnşaat Mühendisleri Odası'nda projeyi onaylayan Mehmet G. ve Bülent Y. ise davada beraat etti.



Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan Bayrak Apartmanı'nda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı.