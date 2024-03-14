Depremde 48 kişiye mezar oldu! Müteahhit suçu geçmişteki kazaya attı

Tutuklu müteahhit Nurullah K. ise apartmanın yan tarafında bir firma tarafından yeni bina yapıldığını belirtti. Bu binanın yapımı sırasında kendi apartmanlarının perde beton duvarının kazara yıkıldığını ileri süren Nurullah K, savunmasını şöyle sürdürdü:



"İlgili firma inşaatı yaparken Candemir Apartmanı'na ait perde beton duvarı yıkıldı. Ben bunu fark edince firmaya ihtarname çektim, buna rağmen firma inşaata devam etti. İnşaatı tamamladıktan sonra perde betonu yeniden yaptılar ancak bu aşamada Candemir Apartmanı'nın zemini bozuldu ve bu sebeple depremde ilgili firmanın yaptığı binaya doğru devrildi."



ÇATI KATI PROJEYE GÖRE ÇOK GENİŞ

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda ise yapımına 2013'te başlanan binaya 2015'te yapı kullanım izin belgesi verildiği, bu anlamda Candemir Apartmanı'nın 2007 yılında yayımlanan deprem yönetmeliğine tabi olduğu ifade edildi.



Raporda, beton dayanımının yeterliliği belirtilerek, sanıkların proje ile uygulama arasındaki farklılıktan dolayı sorumlu oldukları değerlendirmesi yapıldı.



Çatı katında yapılan değişikliklerin ise projede yer almadığı, bu bölümün projeye göre daha geniş olduğu raporda anlatıldı.



Raporda, elde edilen bulgular neticesinde söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında deprem yönetmeliği esaslarına yeterince uyulmadığının tespit edildiği belirtildi.



Sanıkların yargılanmasına başlanacak.

