Depremde 49 kişiye mezar oldu, felaket göz göre göre geldi!

Beton kalitesizdi ve içinde büyük taşlar vardı.



İnşaattaki bazı unsurlar, dönemin yasal mevzuatına uygun değildi.



Bu ifadeler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 kişiye mezar olan Emre Apartmanı ile ilgili iddianameden.



Gaziantep'te yıkılan 11 katlı binaya ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianameye göre enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken olay yerinde keşif yapıldı.



Örnekler alındı, yer bilimci bilirkişilerle sismik inceleme gerçekleştirildi.



İlk tespitlerde, beton ve demir işçiliğinin yeterli olmadığı yer aldı. Ayrıca temeldeki beton kalitesi kötüydü.



Betonun içinde büyük ve kaymaya neden olabilecek yuvarlak çakıl taşları vardı. Apartman, yürürlükteki standartlara ve statik projesine uygun şekilde inşa edilmemişti. Mimari ve statik projeleri birbirleriyle uyumsuzdu.



Teknik uygulama sorumlusu, 2 müteahhit ve mimari proje müellifi sanık olarak gösterildi.



4 sanık için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.