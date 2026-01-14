Depremde 56 kişinin öldüğü binayla ilgili 7 sanığa hapis cezası

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın bir blokunda 56 kişi hayatını kaybetmiş, apartmanı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Ş. 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Ç. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Binanın yıkılmasıyla ilgili dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim E., Fevzi Fikret Ü. ve Sevda Ö. ile eski belediye çalışanı inşaat mühendisi Hüseyin Ö., büro personeli Abdullah S., mimar Ayça K., elektrik mühendisi Halil Y., makine mühendisi Ali Can A., iskan komisyonu üyesi Mustafa Can E. hakkında açılan dava, ana dosyayla birleştirilmişti.



Bugün Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı Ali Ş., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Tutuksuz sanıklar inşaat mühendisi Mustafa Ç. ve 8 eski kamu görevlisi ile avukatlar da mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık mimar Ayça K. ise duruşmaya katılmadı.



“ZEMİN KATTA KOLON KESİLDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 11 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu. Sanıklardan Ali Ş., savunmasında, müteahhit olmadığını belirterek, "Benim asıl mesleğim çiftçiliktir. Kooperatifin evrak işlerini takip ettim ve işlerin seyrinden kooperatif üyelerini bilgilendirdim. İnşaatın yapımı sırasında görevim işçilerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmekti. B blokun depremde yıkılmasının asıl sebebi sonradan yapılan müdahaleler ve yoğun tadilatlardır. Bazı katlarda oda, mutfak ve salon yerleri değiştirilmiştir. Kolonlar zarar görmüş ve binadan moloz taşınmıştır. Zemin katta kolon kesilmiş, zemini su basmıştır. Bina yönetimi bu usulsüz işlemlerin hiçbirine müdahale etmemiştir. Depremden bir gün sonra polis merkezine giderek telefonumu bildirdim. 35 aydır suçsuz yere tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.



1990-2001 yıllarında Seyhan Belediyesinde imar müdürü olarak görev yaptığını belirten Alim E. ise binaların yapı denetiminden kendi biriminin sorumlu olmadığını öne sürdü. Diğer sanıklar da binanın yıkılmasında kusurlarının olmadığını öne sürdü.

"4 SANIĞA BERAAT"



Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan Ali Ş., Mustafa Ç., inşaat mühendisi Hüseyin Ö. ve mimar Ayça K.'yi 22 yıl 6'şar ay, dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim E., Fevzi Fikret Ü. ve Sevda Ö.'ye 7 yıl 6'şar ay hapse çarptırdı. Heyet, büro personeli Abdullah S., elektrik mühendisi Halil Y., makine mühendisi Ali Can A. ve iskan komisyonu üyesi Mustafa Can E.'nin ise beraatine karar verdi.



Hükümle birlikte Hüseyin Ö. ve Mustafa Ç. tutuklanmasına, duruşmaya gelmeyen Ayça K. hakkında "tutuklanmak üzere yakalama emri" çıkarılmasına, Alim E., Fevzi Fikret Ü. ve Sevda Ö. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verildi.