Depremde 72 kişi hayatını kaybetmişti: İsias Oteli davasında 2. gün

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği otele ilişkin duruşma nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemi alındı.

OTEL SAHİBİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



3’üncü Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonda görülen duruşmaya, 5’i tutuklu 11 sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Kimlik tespitinin ardından ilk savunmayı tutuklu sanıklardan otel sahibi Ahmet Bozkurt yaptı. 72 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından; 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istenen Ahmet Bozkurt, savunmasına depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı.

Otele fazla kat çıkıldığı iddialarının doğru olmadığını söyleyen Bozkurt, “Bu iddiaları kabul etmiyorum. 2017 yılında imar barışı çıkmadan önce şu an fazla kat olarak iddia edilen teras olan yeri pergole ile kapattım. Kesinlikle betonarme yoktur. O bölümde tuğla ve beton kullanmadım. 2017 yılında imar yasası çıktığında başvuruyu yaptık. Burada kesinlikle ve kesinlikle kat fazlası yok. Otel açabilmek, anonim şirketi kurabilmem için 5 tane ortak olması gerekiyor. Ben de evlatlarımı, eşimi ve işle hiç ilgisi olmayan kişileri kendime ortak ettim. Ama yönetim kurulu başkanı benim, yetki bende, tek başıma yetkiliyim" dedi.