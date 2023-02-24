Depremde 8 yaşındaki kızını kaybetti: Evcilik oynuyoruz sanıyordu

“ENKAZ ALTINDA KONUM ATTIM, 112’DEN YARDIM İSTEDİM”



Büyük kızının sürekli ağladığını aktaran Seçkin, “Anne ne zaman çıkacağız, ne zaman gelecekler dedi. Deprem anında eşimin telefonunu aldım. Sallanırken elimde tuttum. Göçük altında kalır kalmaz 112’yi aradım. Eşimin birkaç arkadaşına konum attım. 112’den yardım istedim, nerede olduğumu ve hangi enkazda olduğumuzu söyledim. Hep karanlıktı, sabah mı akşam mı bilmiyorduk. Hiçbir şekilde üşümedik. Çocuğum da üşümemiş. Büyük kızım ‘Anne babam öldü’ dedi. Neden öyle söylüyorsun dedim. ‘Anne ben babamın öldüğünü biliyorum çünkü elleri buz gibi oldu. Elimi burnuna veriyorum babam hiçbir şekilde nefes almıyor’ dedi” diye konuştu.



“KÜÇÜK KIZIM EVCİLİK OYNUYORUZ SANIYORDU”



Kızını teselli etmeye çalışırken ikinci bir depremin olduğunu dile getiren Seçkin, “O depremle birlikte yan binalardan da parçalar dökülmeye başladı. Biz bu kez daha çok sıkıştık. İyice kitlendik hiçbir şekilde kolumuzu oynatamadık. Küçük kızım ağladı, ‘anne çok susadım kalk da bana bir bardak su ver öyle geri gel yat yerine’ dedi. Kızım şimdi kalkamayacağım dedim. Kızım evcilik oynuyoruz sanıyordu. Yok kızım ben de kalkamıyorum, sizde kalkamıyorsunuz gözünü kapatın sesinizi çıkarmayın dedim. Çünkü bağırdıkça yerdeki toz duman havaya kalkıyordu ve boğazımız kapanıyordu. En son, elim kadar bir taş vardı. Taşı başımın altına koydum, Allah’ım daha ne olacaksa olsun dedim ve o dakika gözümü kapattım. Uyudum mu bayıldım mı bilmiyorum. Gözümü açtığımda çok küçük bir ışık gördüm. Eşimim halasının oğlu elimi tutuyordu. Yenge çıktınız dedi. 14 gündür yoğun bakımdaydım, daha yeni servise aldılar. Kızım aynıydı. Sadece tek isteğim bacaklarımızın tutup ayağa kalkmamız” şeklinde konuştu.



Seçkin, “Hiçbir zaman sağ çıkacağım aklıma gelmedi. Şimdi de Allah’ım sen bizi oradan çıkardıktan sonra daha bize bir şey olmaz diyorum. O kadar çok kötü bir andı. Allah kimseye yaşatmasın. Çok şükür oradan çıktık. Eşim ve kızımı kaybettim. Tek dayanağım büyük kızım. Başka da kimse kalmadı. Çok şükür biri cennete gitti diğeri de benimle kaldı. İlk gideceğimiz yer mezarlıktır. Eşimle kızım mezarına gideceğiz” dedi.