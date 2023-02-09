Depremde 9 doktor hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türk Tabipleri Birliği, deprem nedeniyle 9 doktorun da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dr. Ali Öztürk, Dr. Burcu Şahin, Dr. Eyüp Türkmen ve Dr. Şerif Ayaz Adıyaman'da hayatını kaybetti.

Dr. Fatma Tosun, Dr. Leyla Sürmeli Eyvaz, Dr. Tülin Durgun Yetim Hatay'da yaşamını yitirdi.

Adana'da Dr. Ahmet İrfan Gedik, Malatya'da Ali Ekrem Tunçer hayatını kaybetti.

Hala enkaz altında olan doktorlar olduğu belirtiliyor.