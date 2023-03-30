Depremde ailesini kaybeden kadın hastanede hamile olduğunu öğrendi

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, eşini ve 2 çocuğunu kaybeden 5 gün sonrada enkazdan çıkarılan Rübeyda Keçeci'nin hamile olduğu tespit edildi.
Oğluyla Karacasu konteyner kentte hayata tutunan genç kadın ve ailesi Şeyh Şamil Apartmanı'nda yaşıyordu.
İlk depremde 8 katlı apartmanlarının yıkıldığını, eşinin kendilerini korumak amacıyla siper olduğunu, kolonların altında kalarak hayatını kaybettiğini anlatan Keçeci, eşinin cenazesinin 5 gün göğsünün üzerinde kaldığını söyledi.
"ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIM"
Depremin 5'inci günü enkazdan oğlu Aras Bulut (5) ile kurtarıldığını anlatan Keçeci, "Kurtarılmayı bekledik, ümitsizliğe kapılmadım. Ekiplerin dışarıdan seslerini duyuyordum ama sesimi duyuramıyordum. En sonunda sesimi duyurdum ve enkazdan çıkarttılar. Önce oğlumu sonra beni çıkarttılar." diye konuştu.
Enkaz altındayken açlık hissetmediğini, susuzluğa karşı mücadele verdiğini, ayağının yanındaki çocuğunu kendisine doğru çekerek ısıtmaya çalıştığını belirtti.
Depremden sonra 3 aylık hamile olduğunu ifade eden Keçeci, yaşadığı durumunu "Bir yandan da sevinç, bir mucize." olarak tanımladı.