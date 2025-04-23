Depremde balkondan atlayanlar yaralandı

İstanbul'da merkez üssü Silivri olan bir deprem meydana geldi.

6,2 ve 5,9 büyüklüğündeki depremler çevre illerden de hissedildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Veliköy Mahallesi'nde deprem sırasında evlerinin balkonundan atlayan iki kişi ile kaçmak isterken yolda düşen bir kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.