Depremde balkondan atlayanlar yaralandı
Depremin merkez üssü Silivri'ye yakın bir noktadaki Tekirdağ'da vatandaşlar depremde panik yaşadı. Bu panik sırasında iki kişi balkondan atlayarak, bir kişi de deprem sırasında kaçarken düşerek yaralandı.
İstanbul'da merkez üssü Silivri olan bir deprem meydana geldi.
6,2 ve 5,9 büyüklüğündeki depremler çevre illerden de hissedildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Veliköy Mahallesi'nde deprem sırasında evlerinin balkonundan atlayan iki kişi ile kaçmak isterken yolda düşen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
HASTAYI TAŞIDILAR
Deprem sırasında Fatih'te bir hasta sağlık görevlileri ve hemşireler tarafından dışarı çıkarıldı.
Hastane dışına çıkarılan hasta bu şekilde taşındı.
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