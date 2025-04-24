Depremde cep telefonları neden kesildi? Bakan Uraloğlu: "Aramalarda 7 katı artış yaşandı"

İstanbul depreminin teknik analizi Haberi Görüntüle

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kentte herhangi bir yıkıma neden olmadı. Vatandaşlar arasında panik yaratan deprem nedeniyle, İstanbullular dün geceyi sokaklarda geçirdi. Depremin hemen ardından iletişim hatlarında problem yaşandı.

İstanbullular dün gece parklarda sabahladı

"SESLİ ARAMALARDA 7 KAT ARTIŞ YAŞANDI" Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, toplantıda durum tespiti yaptıklarını, ileriye dönük neler yapılabileceğini masaya yatırdıklarını anlattı. İstanbul'da üç operatörün 20 bin baz istasyonu bulunduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, "Bunlarda kapsama problemi yaşamadık. Peki nasıl sıkıntılar yaşadık? Normalin 2,5 kata kadar olan kapasiteyi problemsiz karşılayabildiğimizi ifade etmek istiyorum. Dünkü depremlerde ne yaşadık? 7 ila 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesinin oluştuğunu söyleyebilirim." dedi. "15 DAKİKALIK ZAMAN ZARFINDA İSTENİLEN GÖRÜŞMELER YAPILAMADI" İnternet tabanlı aramalarda bir sıkıntı yaşanmadığını kaydeden Uraloğlu, "Mevcut aramaların yüzde 75'ini karşıladık. Yüzde 25'i ise maalesef karşılayamadık." dedi. 15 dakikalık bir zaman zarfında istenilen görüşmelerin yapılamadığını kaydeden Bakan Uraloğlu, daha sonra rutine dönüldüğünü kaydetti.

Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki köprü ve tünellerde sorun olmadığını söyledi

KÖPRÜ VE TÜNELLERDE SORUN YOK Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sonrasında kentin ana ulaşım hatlarına ilişkin açıklama yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü'nün depremden etkilenen bölgede olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu yapılarda herhangi bir problem olmadığını söyledi. Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ana ulaşım aksı konumundaki D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda da herhangi bir sorun olmadığını kaydetti.

Depremde evinden garajın üzerine atladı