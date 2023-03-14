Depremde en fazla hasar çıkmalı binalarda

Uzmanlar, Türkiye'deki yapı stokunun yüzde 80'ini oluşturan çıkmalı binaların depremde daha fazla hasar gördüğünü belirterek, bu yapılar için denetim uyarısında bulunuyor.



Binanın metrekaresini artırmak ve alan kazanmak amacıyla uygulanan, Türkiye'de sıkça görülen çıkmalı binaların, ülke genelindeki konut stokunun yüzde 80'ini oluşturduğu tahmin ediliyor.



Özellikle İstanbul'da bu oranın daha yüksek olduğu belirtilirken, çıkmalı binalarda giriş katın üstünde konsol çıkmalar yapılarak kullanım alanı genişletiliyor. Genişletilen normal katlarda kolonlar ile sarkan kirişler birbirinden ayrılıyor. Kirişlerin kolonlardan ayrılması sonucu taşıyıcı sistem, çerçeve oluşturmadığı için deprem etkisine karşı zayıf kalabiliyor.

MEVZUAT SORUNU



Çıkmalı yapıların depreme karşı gücünü artırmak için konsol ucundan geçen kirişleri kucaklayıp çerçeve oluşturacak deprem perdelerin yapılması gerekiyor. Çıkmalı binaya güç kazandırmak için deprem perdelerinin dış kirişleri kucaklayıp çıkma altından devam etmesi büyük önem taşırken, güçlendirme noktasında mevzuat açısından sorunlar olabiliyor.



ÇIKMAYA GÖRE PUANLAMA



Mimar, inşaat, jeoloji, jeofizik ve harita mühendislerinden oluşan 8 uzman tarafından hazırlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sitesinde de yer alan deprem testinde, çıkmalı binaların depreme karşı riski artırdığı görülüyor.



Puanla birlikte deprem riskinin de arttığına işaret edilen testte, "Bina çıkmaları nasıl?" sorusuna karşılık şu şıklar ve puanlar yer alıyor:



"Binada hiç çıkma yok (sıfır puan), yalnızca balkonlar çıkma (1 puan), binanın bütününde kapalı çıkma var/80 santimetreyre kadar (3 puan), açık çıkmalar duvarlarla kapatılmış (4 puan), binanın bütününde 80 santimetreden fazla çıkma var (5 puan)."

