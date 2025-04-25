Depremde evleri yıkıldı, konteyner yuvaları alevlere teslim oldu

Çıkan yangından dolayı üç konteyner ile depo olarak kullanılan üç çadır kullanılamaz hale geldi.

Alevlere teslim olan konteynerleri ve çadırları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

"DÜŞTÜM VE KOLUM KIRILDI"

Yangın sırasında sigortaları kapatmak isterken düşüp kolunu kıran Yeliz Yeral, "Çocuklarımla birlikte içeride televizyon izliyorduk. Oğlum lavaboya gittiği esnada yangını gördü. Bağırmaya başladık. Koştuk ve sonra bu hale geldik. Sigortayı kapatmaya gittiğimde düştüm ve kolum kırıldı. Alevler birden her yeri sardı. Konteynerde kalıyordum her şey yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı." dedi.

"CENAZEDEYKEN EVİMİZİN YANDIĞINI ÖĞRENDİK"

Cenazedeyken konteyner yuvası yanan Davut Yeral, "Ben cenazeye gitmiştim. Cenazede Kur'an-ı Kerim hatimi yapıyorduk. Eve geldiğimizde yangın çıktığını söylediler. Üç konteyner ve üç çadır yandı. Beyaz eşyalar, televizyon her şeyimiz yandı. Allah'a şükür cana bir şey olmadı. Sadece gelinimin kolu kırıldı. Hastaneye gidip alçıya aldılar. Sağlık olsun. Allah hepimize afiyetler versin. Allah beterinden korusun." diye konuştu.