Depremde Fatih'teki bir bina çöktü
İstanbul Fatih'te metruk bir binada kısmen çökme oluştu. Ekipler, binada kimsenin olmadığını dile getirdi.
Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokağı'nda yer alan ve daha önce yangın meydana gelen ve kullanılmayan bir bina deprem anında kısmen çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Fatih Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokak girişine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
BİNA BOŞ
Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemede binada kimsenin olmadığı belirlendi.
Kısmen çöken binanın tamamen yıkılması için bölgeye ekipler sevk edildi.
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