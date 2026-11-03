Depremde hasar gören araçlarla "change oto" dolandırıcılığı

Ankara merkezli 3 ilde, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek haksız kazanç sağladıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 183 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, depremlerde ağır hasar gören ve onarılamayacak durumdaki araçları satın alan şüphelilerin faaliyetlerini incelemeye aldı.

Şüphelilerin, haciz ve yakalama kaydı bulunan araçlar ile yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek bu araçları üçüncü kişilere sattıkları tespit edildi.

Elde edilen suç gelirlerinin ise eş, kardeş, anne ve üçüncü kişiler adına mal varlığı alınarak aklandığı değerlendirildi.

Çalışmaların ardından Ankara, Tokat ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan adli işlem başlatıldı. Yaklaşık 183 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulurken suç gelirlerinin kaynağı ve bağlantılı mal varlığı hareketlerine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.