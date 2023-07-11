Depremde hasar gören binaya giren hırsız ev sahiplerine bıçakla saldırdı

Adıyaman’da depremde hasar gören binaya giren hırsız, haber verilmesi üzerine binaya gelen ev sahiplerine saldırdı.



Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi İtfaiye Kavşağı yakınlarında 6 Şubat depreminde hasar alan bir binada çalışan işçiler, Yusuf D., isimli bir kişinin daire kapı ve pencerelerini söktüğünü fark ederek durumu bina sakinlerine bildirdi.



Kısa sürede olay yerine gelen bina sakinleri Yusuf D.’nin hırsız olduğunu fark ederek yakalamak istedi. Bu esnada bina sakinlerinden kaçamayacağını anlayan Yusuf D., eline aldığı bıçakla hem işçilere hem de daire sahiplerine saldırdı.



Olayda, Ahmet Ç., Ramazan Y. ve Faruk F. bıçak darbeleriyle yaralandı.



Ev sahiplerinin dövdüğü hırsız Yusuf D. ise polis ve sağlık personelleri tarafından taşınarak binadan indirilerek ambulansla alındı.



Olayda yaralanan 4 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Öte yandan Yusuf D.’nin 5 farklı olaydan suç kaydının olduğu öğrenildi.