Depremde hasar oluşan Dicle Üniversitesi rektörlük binası boşaltıldı

Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi rektörlük binası hasar tespit edilmesi nedeniyle boşaltıldı.

Depremde hasar oluşan Dicle Üniversitesi rektörlük binası boşaltıldı

Depremlerin ardından ’da Dicle Üniversitesi rektörlük binası da depremden etkilendi.

Binada incelemelerin ardından bazı noktalarda hasar tespit edilmesi nedeniyle tedbiren boşaltıldı. Üniversitenin yönetimi, üniversite içinde bulunan öğrenci merkezine taşındı.

Depremde hasar oluşan Dicle Üniversitesi rektörlük binası boşaltıldı - 1

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, rektörlük binası çok kötü durumda olmadığı, bazı kolonlar hasar gördüğünü söyledi. Te

dbir amaçlı şimdilik boşaltıldığını belirten Dr. Bedirhanoğlu, “Detaylı incelendikten sonra orası için bir şey söylemek mümkün” dedi.

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