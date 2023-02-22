Depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisinden geriye söylediği şarkı kaldı

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yasemin Eren, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme ailesiyle yaşadığı Mis Apartmanı'nda yakalandı.
Erzurum'un Horasan nüfusuna kayıtlı Yasemin Eren, Leyla Eren, Murat Eren, Fırat Eren ve anne Nurgül Eren, yıkılan binanın enkazında kaldı.
AİLEDEN KURTULAN OLMADI
Ekiplerin enkazda yaptığı arama kurtarma çalışmalarında Eren ailesinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin cenazeleri; memleketleri Horasan'a getirildi. Cenazeler, Orta Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Horasan Mezarlığı'na defnedildi.
Yasemin Eren'den ise geriye 'Gönül' şarkısını söylediği videosu kaldı.
İzleyenleri duygulandıran videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Yaşanan deprem sonucunda Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerimizden Yasemin Eren'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kalbim dağlandı, yüreğim sızladı. Geriye o güzel sesi kaldı. Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun güzel kızım" ifadelerine yer verdi.