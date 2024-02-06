Depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü çerçevesinde 04.17 itibarıyla başlayan anma programları devam ediyor.



112 Acil Çağrı Merkezinde başlayan anma programı, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile davam etti.



İl Müftüsü Ramazan Tolan, depremde hayatını kaybedenler ile geride kalan depremzedeler için dua etti. Vatandaşlar okunan duanın ardından sabah namazını kılarak camiden ayrıldı. Gün içerisinde çeşitli anma programları devam edecek.



Camide gerçekleştirilen programa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile diğer kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.