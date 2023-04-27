Depremde iki çocuğu ve eşini kaybeden baba tek kızını da öldürüp intihar etti

AĞIR YARALANDI

Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Asya İrem Dayan’a müdahalelerde bulundu. Küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BUNALIMA GİRMİŞ



Deprem sonrası bunalıma giren ve aynı zamanda psikososyal destek gören öğretmen baba Ferit Dayan’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan Asya İrem Dayan’ın yoğun bakım servisine kaldırıldığı ve burada yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.