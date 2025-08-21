Depremde iletişim sorunu masada: Japonya'daki model Türkiye'ye gelecek

Böylece hatlara bir anda yüklenmenin önüne geçilecek..

Buna göre; herkes telefonuna "Ben iyiyim ve şuradayım." mesajı bırakabilecek.

Japonya'da uygulanan formül de bunlardan biri.

Olası krizlerin önüne geçmek ve haberleşmenin aksamaması için birçok alternatif tedbir üzerinde duruluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğu, operatörlere depreme özel hizmet için talimat verdi.

52 MİLYON KİŞİ AYNI ANDA ARAMA YAPTI

Bakanlık verilerine göre; 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremde 52 milyon kişi aynı anda arama yaptı.

Bu durum 10 dakikalık bir kesintiye sebep oldu.

Yeni uygulamayla bu ve benzeri krizlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLETİLİYOR?

Peki olası bir deprem anında nasıl bir süreç işletiliyor?

Depremin büyüklüğü ve etkisine göre; bakanlık, BTK ve operatör temsilcileri AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Kriz Masası oluşturuyor.

Olay yerindeki koordinasyon bu merkezden sağlanıyor.

Depremin hemen ardından operatörler tarafından durum tespiti yapılıyor ve ilk rapor hazırlanıyor.

Risk durumuna göre bölge içi ve bölge dışı mobil baz istasyonları ve acil müdahale araçları sevk ediliyor.

Enerji kesintisi durumuna göre de işletmeciler tarafından jeneratör, akaryakıt ve enerji ekibi takviyesi planlanıyor.

Depremzedelere ücretsiz görüşme, SMS ve internet paketi tanımlanıyor