Depremde ölen çocuğun telefonunu vermek için babadan para istediler

H. K., oğlunu kaybeden babadan telefon ve saati için ücret talep etti. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli H.K. ve oğlu M.K.'yi yakaladı.



Telefon babaya teslim edilirken saatin ise satıldığı ortaya çıktı.



Şüphelilerin ise tutuklandığı öğrenildi.



"TELEFON İÇİN ÖDEME YAPMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"



Esat Denli, taburcu olduktan sonra oğlundan geriye kalan eşyaları enkazda aradığını belirtti.



Denli, enkazda oğlunun eşyalarını ve fotoğraflarını aramaya gittiğini ancak her tarafın kapalı olduğunu söyledi.



Bir süre sonra oğlunun arkadaşınun kendisine ulaştığını dile getiren Denli, "İbrahim'in telefonunun ve saatinin şu numaralı kişide olduğunu söyledi. Vakit kaybetmeden numarayı aradım, açmadı. Sonra kendisi beni aradı. Görüşmeden sonra oğlumun saatinin kendilerinde olmadığını söylediler ama telefon için konuştular." dedi.



"Oğlumun telefonu için kendisine yalvardım." diyen Denli, "Telefonu bize ulaştırmasını istedim. 'Telefonu istiyorsanız, sizin için bir değeri varsa bunu o şekilde olamayacak' dediler. Bunun için ödeme yapmam gerektiğini söylediler. Bu şekilde göndereceklerini söylediler. Bu duruma çok üzüldüm. Oradaki insanların ve bizim sıkıntılarımızı, duygularımızı hiç anlayamamışlar." dedi.



"HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR ŞEYDİ"



Karşı tarafın beklentisini sorduğunu söyleyen baba Denli, "Çözüm bulacağımı belirttim. 'O fotoğraflara ihtiyacım var' dedim. Sonra yeğenime söyledim, yeğenim polis. Mesleğini de belirterek kendilerine mesaj attı. Sonra ürktüler ve bana dönüş yapmadılar." dedi.



Konunun Sivas Emniyeti'ne iletildiğini ifade eden Denli, şöyle devam etti:



"Gece telefonun yeri tespit edildi. Telefon şahısların evinde çıktı. Saati de aldıklarını itiraf etmişler ve satmışlar. Telefonun içerisinde oğluma dair bütün bilgileri ve fotoğrafları silmişler. Telefonda başka insanların fotoğrafları ve hesapları vardı kullanmışlardı. Bilgileri geri getirebilirsek oğluma dair bir şeyler bulabileceğim. Ciddi anlamda bu durum beni derinden üzdü. Hiç beklemediğim bir şeydi. Orada 50 bin insan vefat etmiş. İnsanlar acı çekerken böyle bir şey ile karşılaşacağımı tahmin edemedim. Telefonu aldık. Telefonun içindeki bilgileri nasıl kurtarabiliriz onun üzerinde çalışıyoruz" NTV’yi sosyal medyadan takip edin