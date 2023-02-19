Depremde sokağa savrulan cep telefonu 4 hayat kurtardı

Yakınlarının kendilerini kurtarmak için geldiğini anlatan Ekin, şöyle devam etti:



"Eşim, kızlarım ve ben çok ses çıkardık. Oğlumdan ses çıkmıyordu. Enkazın altında titremeye başladım, çocuğumu görünce hamdettim, Allah kimseye yaşatmasın. Allah devletimize yardımcı olsun. Yakınlarım bizi enkazdan çıkardıktan sonra yoldan geçen aracı durdurarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Orada ameliyata alacaklardı, yine depreme yakalandık. Deprem şiddetli olunca yine dışarıya çıkardılar bizi. Orduzu Mahallesi'ndeki yakınlarımızın yanına gittik, ancak ağrılarımız artınca ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne geldik."



Sol bacağında kırıklar olduğunu dile getiren Ekin, ameliyat edildiğini, şu anda sağlığının iyi olduğunu kaydetti.



TELEFONA ÇIKAN KİŞİNİN İHBARIYLA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTILAR



Ağabeyini enkaz altından kurtaran Süleyman Ekin ise deprem anında dışarı kaçtıklarını ve depremin şokunu atlatmalarının ardından abisini aradığını söyledi.



Ekin, "Telefonu ilk aradığımda cevap alamayınca ikinci kez aradık ve telefona bir yabancı uyruklu çıktı. 'Ev yeni çöktü.' dedi. Biz de korktuk. Tüm akrabalarımızı aradık. 10-15 kişi kazma kürek, balyoz, demir kesme makasıyla gittiler. İlk başta yengemle küçük kızını çıkardık.

Durdurduğumuz pikapla yengem ile küçük kızını hastaneye gönderdik. Abimin ayağı enkazda sıkıştığı için hemen kurtaramadık. Sonra diğer yeğenimi, abimi kurtardık. En son vefat eden yeğenim Muhammet'i çıkardık." diye konuştu.



Süleyman Ekin, telefona cevap veren yabancı uyruklunun kendileri gidinceye kadar enkaz başında beklediğini, daha sonra ise kurtarma çalışmasına yardım ettiğini bildirdi.