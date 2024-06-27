Depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarından mütalaa tepkisi: “Kum yığını altında boğularak öldüler”

KKTC ile yapılan görüşmeler sonucunda Alpargün, Lefkoşa’da polise teslim olup Adana ’ya getirildi. Müteahhit Alpargün’ün 900 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye ’den KKTC’ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa’da daire satın almak için girişimde bulunduğu belirlendi. Alpargün hakkında Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya, tutuklu müteahhit Alpargün bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Çok sayıda müşteki ile tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada sanık müteahhidin kravatlı olması dikkat çekti.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ



Cumhuriyet savcısı, dava ile ilgili esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık Alpargün’ün bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıl hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Müşteki avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaası ve Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı bilirkişi raporunu değerlendirdi.



Avukatlar, inşaatın projeye göre yapılmadığını, ortaya farklı bir binanın çıktığını belirtti.



Denetlemekle görevli yetkililerin de gerekeni yapmadığını ifade etti.



Bir müşteki avukatı sanık için “Beyefendi” deyince duruşma salonundaki şikayetçi bir kadın, “Katil o katil.” diyerek bağırarak tepki gösterdi.



Bir müşteki avukatı da sanığın dere yatağına inşaatı yaparak mezarlık inşa etiğini belirtti.



Bir avukat ise sanık hakkında “Kravatlı katil.” dedi.



“OLASI KASTLA CEZALANDIRILSIN”



Müşteki avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına da katılmadıklarını belirterek, bilirkişi raporunun dikkate alınarak sanık hakkında olası kastla öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiğini, savcının bu yönde mütalaasını değiştirmesini istedi.



Ayrıca, binanın yapımı ile ilgili görevli olan ve haklarında kovuşturmaya yer yoktur kararı verilen görevliler hakkında da cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması talep edildi.



Daha sonra söz alan müştekilerden Sedat Coşkun, sanık müteahhidin daha önce hurdacılık yaptığını, topladığı teneke telleri İskenderun Demirçelik’e götürerek eritip demir haline dönüştürerek müteahhitlere sattığını iddia etti.



Coşkun, “Depremde ölen 3 yakınım kolon altında ya da beton altında kalarak ölmedi. Kum yığını altında boğularak öldüler.” dedi.