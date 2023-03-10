Depremde yıkılan binada fincanlar rafta kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda bina yıkıldı. Depremin merkez üssünde duvarları yıkılan bir apartmanda rafta asılı kalan ve kırılmayan fincanlar dikkat çekti.

Depremde yıkılan binada fincanlar rafta kaldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından binlerce bina haline dönüştü.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan birçok bina da depremde yıkıldı.

Depremde yıkılan binada fincanlar rafta kaldı - 1

Yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Bitişik inşa edilen iki binadan biri çökünce geriye rafta bulunan fincan takımı kaldı. Depremde zarar görmeyen fincan takımı görenleri hayrete düşürdü.

Depremde yıkılan binada fincanlar rafta kaldı - 2

"FİNCAN TAKIMI ÖYLECE DURUYOR ORDA"

Bölgede yaşayan depremzede Nazmi Güleç, yaşanan ilginç durum hakkında, "Depremde ben bir kütürtü ve sallantıyla uyandım, yataktan kalkamadım. Karşı apartmanda eşim, kızım ve torunum aynı evde kalıyordu, hepsi vefat etti. Bu deprem çok büyüktü. Bu depremde taş taşın üstünde kalmadı, çok büyük bir depremdi. Bina yıkımları çok ama fincan takımları hiç düşmemiş o sallantıda. Depremde taş taşın üstünde kalmadı ama fincan takımı hiç düşmemiş, öylece duruyor orada" dedi.

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