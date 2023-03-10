Depremde yıkılan binada fincanlar rafta kaldı

"FİNCAN TAKIMI ÖYLECE DURUYOR ORDA"

Bölgede yaşayan depremzede Nazmi Güleç, yaşanan ilginç durum hakkında, "Depremde ben bir kütürtü ve sallantıyla uyandım, yataktan kalkamadım. Karşı apartmanda eşim, kızım ve torunum aynı evde kalıyordu, hepsi vefat etti. Bu deprem çok büyüktü. Bu depremde taş taşın üstünde kalmadı, çok büyük bir depremdi. Bina yıkımları çok ama fincan takımları hiç düşmemiş o sallantıda. Depremde taş taşın üstünde kalmadı ama fincan takımı hiç düşmemiş, öylece duruyor orada" dedi.