Depremde yıkılan binalarla ilgili 49 kişi tutuklandı

6 Şubat depreminde yıkılan bin 800 yapıda hayatını kaybeden vatandaşlar için açılan soruşturmalar çerçevesinde 49 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Depremde yıkılan binalarla ilgili 49 kişi tutuklandı
89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nde numune çalışmaları

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nde numune çalışmaları

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6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Meydana gelen deprem sonrası Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, yıkılan bin 800 binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar için incelemeler titizlikle yürütüldü.

Cumhuriyet savcılığınca yapılan çalışmalar neticesinde 153 şüpheliden 49’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 53 kişi adli kontrol şartıyla serbest, 51 kişi ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu şüpheliler arasında müteahhit, fenni mesul, yapı denetim şirketi yetkilileri ve şantiye şefleri gibi kişilerin olduğu belirtildi.

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