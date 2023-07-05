Depremde yıkılan binalarla ilgili 49 kişi tutuklandı

6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.



Meydana gelen deprem sonrası Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, yıkılan bin 800 binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar için incelemeler titizlikle yürütüldü.



Cumhuriyet savcılığınca yapılan çalışmalar neticesinde 153 şüpheliden 49’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 53 kişi adli kontrol şartıyla serbest, 51 kişi ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu şüpheliler arasında müteahhit, fenni mesul, yapı denetim şirketi yetkilileri ve şantiye şefleri gibi kişilerin olduğu belirtildi.

