Depremde yıkılan binanın mühendisine tutuklama

50 BİN 783 CAN KAYBI



Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkım meydana gelmişti.



Resmi kayıtlara göre 6 Şubat'taki depremlerde 37 bin 984 bina yıkıldı, 50 bin 783 vatandaş hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 115 bin 353 olarak açıklandı.