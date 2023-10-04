Depremde yıkılan binanın statik raporunu imzalayan mühendis: Daha deneme sürecindeydim

İzmir'deki depremde çöken binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok için yürütülen soruşturma sürüyor.

2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, Bornova Belediyesinde geçmiş dönemlerde görev yapmış tutuksuz sanıklar imar müdürü şehir plancısı B.E, yapı kullanma birimi personeli A.Y, yapı ruhsat şefi H.H, imar şefliğinden mimar B.B, ruhsat düzenleme birimi personeli F.G, yapı kullanma biriminden tekniker S.Ç, betonarme biriminden inşaat mühendisi Z.D ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları katıldı.



B.E, A.Y, H.H, B.B, F.G. ve S.Ç, savunmalarında Bornova Belediyesi tarafından 1998 tarihinde yapı ruhsatı verilmiş binanın betonarme projesinde imzalarının ve yetkilerinin bulunmadığını, üzerlerine atılı "görevi kötüye kullanma" suçlarını kabul etmediklerini belirterek beraat talep etti.



İnşaat mühendisi Z.D. ise 2 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra başvurduğu Bornova Belediyesinde çok kısa süre çalıştığını, o dönemde Yılmaz Erbek Apartmanı'na ait statik rapora çalışma arkadaşlarının yönlendirmesiyle imza attığını savundu.



Acemi olduğunu, birlikte çalıştığı insanları da iyi tanımadığını öne süren Z.D, mahkemede şunları söyledi:



"Bornova Belediyesinde 1 hafta ya da 10 gün çalıştım. Sonra bana uygun olmadığını düşünerek işi bıraktım. Daha deneme aşamasındaydım. Betonarme masasında çalışıyordum, çalışma arkadaşlarımın yönlendirmesiyle imzaladım. Suçsuzum, görevi kötüye kullanmadım. İmza yeterliliğim yoktu. İmzam var ama acemiliğim oldu. Daha deneme sürecindeydim. İşe giriş işlemlerim bile yapılmamıştı. İmza dışında sorumluluğum yoktur."



Z.D'nin avukatı Ege Görkem Ertürk ise projeyi bilmeden imza atan müvekkilinin, "liyakatsız yapı" nedeniyle kaçınılmaz hataya düştüğünü, bu nedenle beraat istediklerini kaydetti.