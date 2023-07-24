Depremde yıkılan Galeria Sitesi soruşturmasında 7 tahliye

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma ve yargılamalar devam ederken, Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde yıkılan, altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu siteyle ilişkin tutuklu zanlılardan 7'si hakkında, avukatları tarafından nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine tahliye talebinde bulunuldu.



Talebi değerlendiren hakimlik, tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmasını gerekçe göstererek, Bahattin Y, Ender T, Mehmet T, Muhammed Aziz Ö, Nihat Y, Rojhat Ş. ve Selahattin Ö'nün tahliyesine karar verdi.



Soruşturma kapsamında 4 müteahhidin tutukluluğu devam ediyor.