Depremde yıkılan İsias Otel'le ilgili iddianame kabul edildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel ile ilgili hazırlanan iddianame iki hafta önce 3. Ağır ceza Mahkemesine sunuldu.

Mahkeme heyeti Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan iddianameyi inceledi ve kabul etti. 5’i tutuklu 11 kişinin yargılanacağı davanın ilk duruşması 3 Ocak 2024’te görülecek.

Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde şüphelilerin “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.

Dosya çerçevesinde yapı sahiplerinden A.B., M.F.B. ve E.B., Fenni Mesul ve Statik Proje Müellifi E.Y., Statik Proje Müellifi H.B. tutuklu, B.A., H.A., M.G., S.Z., Ş.Ö. ve U.B. adli kontrol şartı ile yargılanıyor.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman'da da büyük yıkıma yol açtı. 10 katlı İsias Otel de yıkılan yüzlerce binadan biriydi.



Otel ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bilirkişi raporunda depremde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'de ölüm göz göre göre gelmiş. O binada KKTC'li ortaokul voleybol takımı kafilesi vardı, turnuva için kente gelmişlerdi, sağ kurtulan olmadı.

