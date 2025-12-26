Depremde zarar gören 377 eser restore edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bünyesinde Vakıf kültür varlıklarını, vakıf bilinciyle koruyup onararak gelecek nesillere aktardıklarını belirtti.

Bu yıl yurt içi ve yurt dışında birçok tarihi eserde restorasyon ve onarım çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Ersoy, UNESCO Dünya Mirası eserlerinde önemli aşamalar kaydettiklerini vurguladı.

Bu kapsamda Ayasofya Külliyesi'nin Mimar Sinan'dan bu yana yapılan en kapsamlı restorasyon sürecini gerçekleştirdiklerini aktaran Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Divriği Ulu Camii 2025'te 245 bin ziyaretçi ile yeniden kültür hayatının merkezinde yer aldı. 6 Şubat depremlerinin ardından hasar gören vakıf eserleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 3 yıllık süreçte 2025 sonu itibarıyla 6,3 milyar lira harcama yapıldı, 109 vakıf eserinin restorasyonu tamamlandı. Gelecek yıl ramazan ayında 74, haziran ayında 194 eser olmak üzere, hasar gören 377 vakıf eserinin tamamını ihya etmeyi hedefliyoruz. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz."