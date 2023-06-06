Depremden 122 gün sonra enkazda cansız beden bulundu

Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın enkazında kadın cesedi bulundu.
6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi Eski Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan bir binanın enkazının kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda, depremin 122. gününde binanın bodrum kısmından 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu.
Kepçe operatörü tarafından bulunan cesetle ilgili polis ekiplerine haber verildi.
Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme çalışmaları sürüyor.
50 BİN 783 CAN KAYBI
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkım meydana gelmişti.
Resmi kayıtlara göre 6 Şubat'taki depremlerde 37 bin 984 bina yıkıldı, 50 bin 783 vatandaş hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 115 bin 353 olarak açıklandı.