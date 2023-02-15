Depremden 222 saat sonra mucize kurtarılış: Kahramanlar yaşadıklarını anlattı

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) arama kurtarma ekibi üyesi Hasan Kılınç, gazetecilere, naaşları tespit etmek için Hayrullah Mahallesi'ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında çalıştıklarını kaydetti.



Kılınç, şöyle konuştu:



"Dört naaşımızı yakından tespit etmek için oradaydık. Bir boşluk vardı. Oradan eğildiğimde kimse var mı diye bakmak istedim. Alttan inilti şeklinde bir yardım çığlığı geldi. Artık ses almak niyetiyle orada değildik. İnsanlara naaşlarını teslim etmek amaçlı oradaydık. Çok farklı bir duygu oluştu bende, önce korktum, sonra sevinç içerisinde kaldım."



"TARİF EDİLEMEYECEK BİR MUCİZE"



Kılınç, tekrar seslendiklerinde enkazdaki kadının isminin "Melike" olduğunu söylediğini, kadına ulaştıklarında elinin sıcak olduğunu, ayaklarından tuttuklarında da ayaklarını hissettiğini belirttiğini ifade eden Klınç, "Yani mutluluğu tarif edilmez bir şey. Rabbime şükürler olsun. Sağ salim bir şekilde çıkarttık Melike ablayı. Şu anda iki kişimiz daha var enkaz altında. Umarım onlara da sağ salim ulaşır, yakınlarına teslim ederiz. Tarif edilemeyecek bir mucize kesinlikle." dedi.



İNDAK Başkanı Ömer Gürkan, sabah bir tim oluşturarak sahaya gönderdiklerini anlattı.



Timin bir ses duyduğunu söylemesi üzerine tüm ekibin sahaya girdiğini belirten Gürkan, "Çok yakın bir mesafeden Melike Hanım'ın sesini duyduk ve heyecanlandık. Melike Hanım'ın sağlık durumu iyiydi. Bütün ekip herhangi bir arızaya mahal vermemek için canla başla çalıştı." ifadelerini kullandı.