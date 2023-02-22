Depremden bu yana 400 bin göç alan Mersin için STK'lardan ortak çağrı

Mersin'deki kurum ve kuruluş ile STK'ların temsilcileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin Ticaret Borsası'nda bir araya gelip, ortak metin yayımladı.

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Mersin'e yaklaşık 400 bin depremzede geldiğinin belirtildiği metinde, "Afet sonrası Mersin'e gelen plansız ancak zorunlu göç dalgasının etkisiyle altyapı, barınma ve ulaşım başta olmak üzere pek çok alanda kentin olanaklarının üzerine çıkılmasından dolayı, göç dalgası bir 'sosyal afet' haline dönüşmüştür." denildi.

YÜZDE 40 ARTTI

Kentin içinde bulunduğu mevcut durum değerlendirildiğinde, depremzedelerin göçüyle ortaya çıkan ihtiyaçların sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilmesi ve kentin daha dirençli hale gelmesi için talepler bildirildi.

Metnin devamında, talebe ilişkin ayrıntılı açıklamayla "Mersin, özel bir destek/statü kapsamına alınmalıdır. 2022 il nüfusu 1 milyon 916 bin olan Mersin ve kentimizde yaşayan ve nüfus sayımına dahil olmayan yabancı uyruklu 400 bin yabancıya ek olarak, yaklaşık 400 bin depremzedeye de ev sahipliği yapmaya başlamıştır. İki hafta gibi kısa bir süre içinde Mersin'in nüfusu yüzde 40'e yakın bir oranda artmıştır." denildi.

"MERSİN, 3'ÜNCÜ BÖLGEDEN 5'İNCİ BÖLGEYE ALINMALI"

Sağlık ve eğitim dahil birçok ihtiyacın kentte arttığının vurgulandığı metinde, "Bu ihtiyacı karşılayabilmek için, bu hizmetlerin miktarını ve bunları yerine getirecek personel sayısını hızla artırmalıyız." ifadeleri kullanıldı.