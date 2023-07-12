Depremden etkilenen il ve ilçelerden bir kısmı öğretmenler için Üçüncü Hizmet Bölgesi kapsamına alındı

12 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1/9/2023 tarihinden itibaren üç yıl süreyle Üçüncü Hizmet Bölgesi kapsamına alındı.

Depremden etkilenen il ve ilçelerden bir kısmı öğretmenler için Üçüncü Hizmet Bölgesi kapsamına alındı

17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine geçici bir madde eklendi.

Bu madde kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1/9/2023 tarihinden itibaren üç yıl süreyle bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinin Üçüncü Hizmet Bölgesi bölümünde sayılacak.

Depremden etkilenen il ve ilçelerden bir kısmı öğretmenler için Üçüncü Hizmet Bölgesi kapsamına alındı - 1

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