Depremden etkilenen öğrencilere ve öğretim elemanlarına internet desteği

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) GSM operatörleriyle görüşmeleri sonucu deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına aylık 6 GB ücretsiz internet imkanı sağlandı.

Depremden etkilenen öğrencilere ve öğretim elemanlarına internet desteği
GSM şirketlerine deprem soruşturması

GSM şirketlerine deprem soruşturması

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Deprem bölgesindeki öğrencilere ve öğretim görevlilerine desteği sağlandı.

’ün GSM operatörleri; Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile görüşmeleri sonucu, deprem bölgesindeki yükseköğretim kurumlarının öğrencileri ve öğretim elemanları ile ailesi deprem bölgesinde olup da diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere uzaktan öğretimde kullanılmak üzere ücretsiz internet hakkı tanındı.

GSM operatörleri eğitim amaçlı kullanılmak üzere aylık 6 GB ücretsiz interneti öğrenci ve öğretim elemanlarının telefonlarına tanımladı.

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