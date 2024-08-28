Depremden etkilenen şehirlere araç ve konteyner desteği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu , beraberindeki TBB heyetiyle Adıyaman'daki bir otelde basına kapalı gerçekleştirdiği encümen toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerden 11 ilin etkilendiğini ifade etti. Adıyaman'ın da ciddi şekilde etkilendiği depremlerden tüm Türkiye'nin dersler çıkarması gerektiğini dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu: "2023 Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi, ne yazık ki 11 ilimizi derinden etkilemiştir. Büyük depremde Adıyaman'da 5 bin 953 bina yıkıldı ve 8 bin 387 vatandaşımız hayatını kaybetti. Felaketleri iyi anlamak ve iyi analiz etmek gerekir. Felaketlerden ders çıkartmamız gerekir. Şubat depremlerinde Adıyaman'daki 107 bin 242 meskenin 56 bin 256'sı yıkıldı veya ağır hasarlı hale geldi. Bu kentlerimizi yeniden yapılandırmak için hep beraber üzerine titizlikle düşünmemiz gerekiyor." Adıyaman'ın nüfusa göre depremlerden en çok etkilenen ikinci şehir olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Kentsel dönüşümü hızlandırmak için çıkartılan 6306 sayılı kanun, Adıyaman gibi riskli şehirlerimizi dönüştürmek konusunda ne yazık ki arzulanan hedefe ulaşmamıştır. Adıyaman nüfus oranına göre depremden en fazla etkilenen 2'inci şehrimiz olmasına rağmen depremden sonra ne yazık ki kendisini yalnız hisseden şehirlerimizden birisi. Türkiye Belediyeler Birliği olarak hem Adıyaman'ın hem diğer deprem şehirlerinin yanında olmayı ve çözüm arayışlarına katkı sunmayı hedef edindik." dedi.

BELEDİYELERE SUNULACAK DESTEKLER

Türkiye Belediyeler Birliği olarak depremden etkilenen illere destek sunacaklarını aktaran İmamoğlu, şunları kaydetti:



"Elimizden gelen tüm güçle deprem bölgelerine düzenli olarak destekler sunacağız. Türkiye Belediyeler Birliği encümeni olarak depremden etkilenen il, ilçe, büyükşehir, belde belediyelerine yönelik araç ve çöp konteyneri sunulmasına, elimizdeki imkanlar doğrultusunda karar verdik. Depremden etkilenen 11 şehrimize yaklaşık 500 milyon lira değerinde, 89 araç ve konteyner desteğinde bulunulmasına karar verdik. Türkiye Belediyeler Birliği olarak sadece Adıyaman'a 17 araç desteğimizle bugün bu şehir merkezimizde olduğumuzun da altını çizeyim. Deprem bölgesi için bütçemizle aldığımız 6 bin çöp konteynerini de bölgeye dağıtacağız, bunun 500 tanesinin de Adıyaman merkeze teslim edileceğini de ilave etmek isterim."



Deprem bölgesine desteklerin devam edeceğini belirten İmamoğlu, verilecek desteklerin dağıtımı noktasında birçok kıstası dikkate alarak adaletli davrandıklarını, bu kapsamda bundan sonraki süreçte de birliğin vereceği her desteği, hibesi veya katkıyı arşive dönüştürecek bir altyapıyı da hazırlayarak hesap verebilirliği ve şeffaflığı hayata geçirdiklerini vurguladı.



İmamoğlu, deprem bölgesindeki belediyelere ve halka katkı sağlayabilmek için kardeş belediyecilik sistemini de hayata geçireceklerini anlatarak, "11 şehrimizdeki bütün belediyeler incelenecek ve burada görülecek büyük kayıplar veya sıkıntı yaşanmış ilçelerin kardeş şehirler ve belediyeler elde etmesini sağlayacağız. Her belediyemizin 'Ben de bir şey yapmalıyım' duygusunu geliştirerek kardeş belediyecilikle ilgili Türkiye Belediyeler Birliği olarak bir kampanya başlatacağız. Bir anlamda belediyeler arasında köprü olacağız." ifadelerini kullandı.