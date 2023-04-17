Depremden kaçan depremzede trafik kazasında hayatını kaybetti

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve Bölge Trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özdemir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

DİYARBAKIR'DA DEPREME YAKALANDI



Seyfettin Özdemir’in Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme Diyarbakır’da yakalandığı ve daha sonra depremzede olarak Bodrum’a geldiği öğrenildi.

Depremin hemen ardından ilçeye gelen Özdemir kısa bir süre sonra çalışmak için iş aramaya başladı. Bir oto yıkamada çalışmaya başlayan Özdemir, eve gitmek için karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.



Otomobil sürücüsü Yurttaş gözaltına alındı.