Depremden kaçarken merdivenlerden düştü
Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçmaya çalışan çocuk, merdivenlerden düşerek yaralandı.
Olay Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi 2. Yunus Emre sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Elifnur B. (14) adlı çocuk, deprem sırasında heyecanlandı. Apartmandan koşarak inen kız çocuğu, merdivenlerden düşerek yaralandı.
Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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