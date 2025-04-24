Depremden kaçtı, sokakta serseri kurşunla ağır yaralandı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yol verme meselesi yaşayan iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. O sırada yaşanan deprem nedeniyle dışarıda olan bir ailenin 14 yaşındaki erkek çocuğu M.U. isabet aldığı kurşun sonucu ağır yaralandı.



Silahlı kavgaya karışan taraflardan birinin elinde silahla olay yerinden kaçtığı an deprem nedeniyle dışarıda çadır kuran vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.



Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından M.U., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



