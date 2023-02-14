Depremden kurtulup geldiği Kütahya'da yangında öldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören Necip Çakmak, eşi Sönmez, çocukları Besim ve Kübra Nur'u da yanına alarak, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan diğer kızı Fatma Çakmak'ın yanına geldi.

Çakmak ailesi, polis kızlarının oturduğu Mithatpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki eve yerleşti. Dün binanın zemin katındaki ikinci el eşya dükkanında yangın çıktı.

Binayı, kısa sürede yoğun duman bastı. İtfaiye ekiplerince merdivenle 3'üncü kattan Çakmak ailesi tahliye edildi.

Dumandan etkilenen aile üyeleri, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldI ancak Necip Çakmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



YOĞUN BAKIMA ALINDI



Sönmez Çakmak, kızı Kübra Nur'un tedavileri tamamlanırken, oğlu Besim Çakmak ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım alındı.



Depremden kurtulup Kütahya'daki yangında hayatını kaybeden Necip Çakmak için dünürleri Ramazan Ağır'ın yaşadığı Eskişehir'de cenaze namazı kılındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Alem Camii’ndeki cenazeye Çakmak ve dünürleri Ağır ailesinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Necip Çakmak, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Yangında ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.