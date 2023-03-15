Depremden sonra Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebinde 4 kat artış

Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, depremlerden sonra yoğunluk yaşandığını başvuruların 4 kat arttığını duyurdu.
Daha önce çeşitli nedenlerle kentsel dönüşümü düşünmeyen ilçe sakinlerinin de riskli yapı tespiti ve dönüşüm için başvuru yapmaya başladığı bildirildi.
GÜNLÜK BAŞVURU SAYISI 15’TEN 60’A ÇIKTI
Kentsel dönüşümü çözmek için projeler ürettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, deprem öncesi günlük 15 olan müracaat sayısının şimdi 60’a çıktığını ifade etti.
Bu konuyu çok önem gösterdiklerini ifade eden Özdemir, "15 Nisan 2023 tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl içinde 864 bağımsız bölümün yıkım işlemini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde 1223 bağımsız bölümün daha yıkımını yaparak yeni Bağcılar’ı birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu amaçla şu anda 19 mahallemizde yıkımlar aktif olarak devam ediyor.” dedi.