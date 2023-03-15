Depremden sonra Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebinde 4 kat artış

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bağcılar’da yaşayanlar, kentsel dönüşüme yöneldi. Kentsel dönüşüm için başvuranların sayısı 4 kat artarken, depremden önce günlük 15 olan başvuru sayısı ise 60'a çıktı.

Depremden sonra Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebinde 4 kat artış
İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere en az 1 milyon lira kredi
İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere en az 1 milyon lira kredi Haberi Görüntüle

Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, depremlerden sonra yoğunluk yaşandığını başvuruların 4 kat arttığını duyurdu.

Daha önce çeşitli nedenlerle kentsel dönüşümü düşünmeyen ilçe sakinlerinin de riskli yapı tespiti ve dönüşüm için başvuru yapmaya başladığı bildirildi.

GÜNLÜK BAŞVURU SAYISI 15’TEN 60’A ÇIKTI

Kentsel dönüşümü çözmek için projeler ürettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, deprem öncesi günlük 15 olan müracaat sayısının şimdi 60’a çıktığını ifade etti.

Depremden sonra Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebinde 4 kat artış - 1

Bu konuyu çok önem gösterdiklerini ifade eden Özdemir, "15 Nisan 2023 tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl içinde 864 bağımsız bölümün yıkım işlemini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde 1223 bağımsız bölümün daha yıkımını yaparak yeni Bağcılar’ı birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu amaçla şu anda 19 mahallemizde yıkımlar aktif olarak devam ediyor.” dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...