Depremden sonra Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebinde 4 kat artış

Bu konuyu çok önem gösterdiklerini ifade eden Özdemir, "15 Nisan 2023 tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl içinde 864 bağımsız bölümün yıkım işlemini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde 1223 bağımsız bölümün daha yıkımını yaparak yeni Bağcılar’ı birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu amaçla şu anda 19 mahallemizde yıkımlar aktif olarak devam ediyor.” dedi.

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