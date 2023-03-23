Depremden sonra döndüğü evine çilingirle girmek zorunda kaldı! Emlakçı gözaltında

Hansoylu polise giderek emlakçı tarafından izinsiz kiraya verildiğini, evin içinde bulunan eşya ve 210 gram altınının da olmadığını söyleyerek şikayetçi oldu.



Hansoylu bir süre sonra evine tekrar geldiğinde yine kilit değiştirildiği için içeri giremedi.



Polis giderek yine şikayetçi olan Hansoylu bu kez savcılığa başvurdu. Emlakçı İ.A. gözaltına alındı.



"KİRACIYI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"



Hansoylu, deprem nedeniyle terk ettiği ve yaklaşık 1.5 ay gelmediği evinin bir emlakçı tarafından kendi izni olmadan kiraya verildiğini belirterek, “Ben evimin kapı kilidini 3 kez değiştirip çilingir ile girmek zorunda kaldım. Evde kiracıyı görünce şok oldum. Evdeki eşyalarım ve 210 gram altınım yok. Bu nasıl olabiliyor. Bu adamlar şehrin merkezinde böyle bir şeyi ne nasıl yapıyor? Şahıstan şikayetçi oldum en sonunda gözaltına alındı. Ancak benim altınım ve eşyalarım yok.” dedi.