Depremden sonra kaybolan balıklar yeniden ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinden sonra kimsenin göremediğini söylediği balıklı göldeki benekli balıklar yeniden ortaya çıktı.

Depremden sonra kaybolan balıklar yeniden ortaya çıktı

Elbistan ilçesi Kalealtı Mahallesi'nde bulunan balıklı göl ilgi görmeye devam ediyor. Çevrede yaşayanlar, turizme kazandırılması beklenen balıklı gölün 6 Şubat depremleri sonrası kuruduğu ve balıkların kaybolduğunu iddia ediyor.

Balıkların deprem sonrası yeniden ortaya çıktığını ifade eden mahalle sakini Kerim Göçmen, "Büyüklerimiz anlatırdı, bu balıkların Şanlıurfa'daki balıklı gölden geldiği söyleniyor. Bu göldeki balıklar 6 Şubat depremleri sonrası kayboldu ve kimse göremedi. bittikten iki üç hafta sonra balıklar yüzeye çıktı" dedi.

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