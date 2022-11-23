Depremden sonra Marmaray seferleri gecikmeli başladı

AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin nedeniyle İstanbul'da Marmaray seferleri gecikmeli olarak başladı.

Depremden sonra Marmaray seferleri gecikmeli başladı

, güne deprem haberiyle başladı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

başta olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

KONTROL YAPILDI

Depremin etkileri İstanbul'da ulaşıma yansıdı. seferleri ise deprem nedeniyle gecikmeli olarak başladı.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada depremin ardından demiryolu hattının kontrülünün yapıldığı duyurulurken "Bu nedenle seferlerimiz gecikmeli olarak başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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