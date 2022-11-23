Depremden sonra Marmaray seferleri gecikmeli başladı

Türkiye, güne deprem haberiyle başladı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem başta İstanbul olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

KONTROL YAPILDI

Depremin etkileri İstanbul'da ulaşıma yansıdı. Marmaray seferleri ise deprem nedeniyle gecikmeli olarak başladı.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada depremin ardından demiryolu hattının kontrülünün yapıldığı duyurulurken "Bu nedenle seferlerimiz gecikmeli olarak başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.