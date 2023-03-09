Depremden sonra tonlarca kayısı depoda kaldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihindeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da Büyük Şire Pazarı da ağır hasar aldı. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden olan ve 100 bin dekar alanda 1 milyona yakın kayısı ağacı bulunan Elazığ'ın Baskil ilçesinde, yılda ortalama 60 bin ton kayısı üretimi gerçekleşiyor.

Elazığ'daki bu kayısının yüzde 95'i ise 20 bin nüfuslu Baskil ilçesindeki bahçelerde oluyor. İlçede üretilen kalitesi ve aroması ile ilk sıralarda yer alan Baskil kayısısının önemli pazar yeri Malatya oluyor. Yaşanan depremler sonrası Malatya'daki ticaret merkezinin ağır hasar alması, kayısı üreticilerini tedirgin etti.

Baharın gelmesiyle birlikte ilaçlama ve gübreleme sezonunun açıldığı kayısı sektöründe, Baskil'de STK temsilcileri ve çiftçiler gerek Elazığ gerekse Malatya'daki üretimin devamının sağlanması için çağrıda bulundu. Bölgenin tekrar ayağa kalkabilmesi için ticaretin yapılabileceği Şire Pazarı'nın oluşturulması talep edildi.



Bölgedeki kayısı üreticileri için Elazığ'da Şire Pazarı'nın elzem olduğunu ifade eden Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, "Deprem afetinden ülkemizin büyük bir kesimi etkilendi, hasar gördü. Çiftçilerimiz daha büyük bir hasar, yara aldı. Özellikle Baskil için düşünürsek, Malatya'da yaşayan Baskilli vatandaşlarımız evlerini, iş yerlerini kaybettiler ve ilçemize gelmek zorunda kaldılar. Gelmeleri ise Baskil'de büyük bir hareketliliğe neden oldu. Tam da tarımın, kayısının bakım dönemine denk geldi. Bu dönemde işçi bulmak, ilaçlama dönemi, gübreleme çok büyük sıkıntılara neden oldu. En önemli konu, Malatya Kayısı Borsası depremde yıkıldı. Şu anda Şire Pazarı dediğimizi kayısı borsası yok. Çiftçiler elinde olan kayısıyı satacak bir yer yok. Kayısı denince Malatya akla gelir ama Baskil de ciddi bir kayısı üretim alanıdır. Baskil ilçemizde 100 bin dekarlık alanda 1 milyon kayısı ağacı var. Ürünü kaliteli olan bir ilçemiz. Elazığ'da da kayısı borsasının olmasını talep ediyoruz" dedi.



Elazığ ve Malatya'daki üretimin devam etmesi için ilgili kurumlara ortak çağrıda bulunduklarını belirten Yukarı Fırat Derneği Başkanı Ahmet Özden Özen, "6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşandı. Bu iki büyük deprem ülkemizde 11 ili olumsuz bir şekilde etkiledi. Asrın felaketi olarak tarihe geçen bu deprem maalesef ülkemizde büyük acılara yol açtı. Deprem komşu şehir Malatya'yı daha farklı bir şekilde etkiledi. Bunu da baharın gelişiyle biz anladık. Çünkü Malatya kayısının merkezi ve kayısı üreticilerinin özellikle takip ettiği bir bölge. Maalesef, Kayısı Ticaret Merkezinin depremle birlikte yerle bir olduğunu gördük. Ziraat Odası Başkanı, Baskilliler Derneği Başkanı, Baskil'deki muhtarlar ve çiftçiler ile yaptığımız görüşmeler sonucunda evlerinde depolarında tonlarca kayısı olduğunu gördük. Şu anda ihtiyaç hasıl olduğundan dolayı satmak gereği duyuyorlar ama maalesef satacakları bir pazar yok. Bu konuda iyi biliyoruz ki Malatya'da Ticaret Borsası yapılacak ama depremden dolayı bunun da epey bir zaman alacağı biliniyor. Biz de özellikle kayısı ile ilgili bu konuyu dile getirmek istiyoruz. Baskil, Sivrice, Keban ve Elazığ'ın köylerinde ciddi bir şekilde kayısı üretiliyor. Elazığ'da kurulacak bir kayısı ticaret pazarının Elazığ'a olduğu gibi Malatya'ya da katkısı olacaktır" diye konuştu.

Elazığ Baskilliler Derneği Başkanı Aygün Çam ise, "Malatya ilinde yaşayan 110 bin Baskilli vatandaşımızın yaklaşık 55 bini şu anda ilçemizin mahallelerine, köylerine ve mezralarına yerleşmiş durumda. Bu sosyolojik anlamda önemli bir konu, durum. Çok şükür büyük bir mağduriyet yaşanmadan tüm vatandaşlarımız sağ salim bir şekilde evlerine yerleştiler. Gerek sivil toplum kuruluşları gerekse kamu kuruluşları tarafından tüm ihtiyaçları sağlandı ve büyük bir problem yaşanmadı. Önümüzdeki süreçte yaşanacak problemlerle ilgili derneğimiz olarak, Baskil Ziraat Odası ve Yukarı Fırat Derneği ile bir araya gelerek ortak bir basın açıklamasıyla ortak bir çağrıda bulunuyoruz. Çağrımız, Elazığ Ticaret Merkezi ve Borsasının Baskil'de veya Elazığ ilinde kurulmasıdır" ifadelerini kullandı.