"Depreme dayanıklı" olarak satışa sunulan bina inşaatı devam ederken yıkıldı

Yıkıcı iki depremin ardından inşaatı devam eden Altınpark 2 Sitesi'nde binalar yıkılırken "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulan site dikkat çekti.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yapımı devam eden ve "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulan 4 bloklu Altınpark 2 Sitesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte yerle bir oldu.

Altınpark 2 Sitesi, "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulması dikkat çekerken, dayanıklı olanın bina değil sadece tabela olduğu görüldü.

