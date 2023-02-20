"Depreme dayanıklı" olarak satışa sunulan bina inşaatı devam ederken yıkıldı

Hatay'da "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulan ve inşaatı halen devam eden Altınpark 2 Sitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte yerle bir oldu. Altınpark 2 sitesinde yıkılan binayı görenlerin akıllarına Rönesans Rezidans gelirken site havadan görüntülendi.

"Depreme dayanıklı" olarak satışa sunulan bina inşaatı devam ederken yıkıldı

Yıkıcı iki depremin ardından inşaatı devam eden Altınpark 2 Sitesi'nde binalar yıkılırken "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulan site dikkat çekti.

’ın Antakya ilçesinde yapımı devam eden ve "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulan 4 bloklu Altınpark 2 Sitesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte yerle bir oldu.

Altınpark 2 Sitesi, "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulması dikkat çekerken, dayanıklı olanın bina değil sadece tabela olduğu görüldü.

"Depreme dayanıklı" olarak satışa sunulan bina inşaatı devam ederken yıkıldı - 1

YIKILMA ŞEKLİ RÖNESANS REZİDANS İLE AYNI

Yerle bir olan siteyi gören vatandaşların akıllarına Rönesans Rezidans yıkılma şekli ile aynı olduğu gelirken Altınpark 2 Sitesi havadan ile görüntülendi.

"Depreme dayanıklı" olarak satışa sunulan bina inşaatı devam ederken yıkıldı - 2

Öte yandan, binanın yapımı devam ettiği için içeride kimsenin bulunmadığı, yaralı ya da ölen olmadığı öğrenildi.

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