Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 134 kişi gözaltına alındı

Deprem sonrası sosyal medyada provokatif yapıp gözaltına alınanların sayısı yükseldi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü kaydedilerek, "Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 925 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 548'i hakkında adli işlem başlatılmıştır. Cumhuriyet başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda 134 şahıs gözaltına alınmış, 25'i tutuklanmıştır." denildi.

81 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulan oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik 81 internet sitesinin kapatıldığı belirtilerek, "Resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdanı adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır." açıklaması yapıldı.

