Depreme karşı karbon fiber yöntemi

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'daki deprem riskini yeniden gündeme taşıdı.

Bilim insanlarının İstanbul için teknolojik bir çözümü var. Üstelik bu çözüm yıllar önce denendi ve başarılı oldu.

KARBON FİBERLE GÜÇLENDİRİLEN 49 YILLIK BİNA ÇÖKMEKTEN KURTULMUŞTU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) bilim insanlarının geliştirdiği karbon fiber güçlendirme tekniği ile daha dayanıklı hale getirilen 49 yıllık bina Kahramanmaraş depremini yıkılmadan atlattı.

Projenin geliştiricisi İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Tan, uygulamanın ayrıntılarını NTV'ye anlattı.

Tan, "Biz insanları taşınmaya mecbur bırakmadan binayı yerinde az bir müdahale ile binayı güçlendirebilir miyiz bunun arayışı içindeydik." dedi.