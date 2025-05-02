Depreme karşı karbon fiber yöntemi
Marmara Denizi'ndeki 6,2'lik depremin ardından İstanbul'da olası riski azaltmak için neler yapılabileceği tartışılıyor. ODTÜ'lü bilim insanlarının geliştirdiği karbon fiber güçlendirme tekniği bu noktada dikkat çekiyor. Haber: Ahmet Örsoğlu
Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'daki deprem riskini yeniden gündeme taşıdı.
Bilim insanlarının İstanbul için teknolojik bir çözümü var. Üstelik bu çözüm yıllar önce denendi ve başarılı oldu.
KARBON FİBERLE GÜÇLENDİRİLEN 49 YILLIK BİNA ÇÖKMEKTEN KURTULMUŞTU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) bilim insanlarının geliştirdiği karbon fiber güçlendirme tekniği ile daha dayanıklı hale getirilen 49 yıllık bina Kahramanmaraş depremini yıkılmadan atlattı.
Projenin geliştiricisi İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Tan, uygulamanın ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
Tan, "Biz insanları taşınmaya mecbur bırakmadan binayı yerinde az bir müdahale ile binayı güçlendirebilir miyiz bunun arayışı içindeydik." dedi.
KARBON FİBER GÜÇLENDİRME TEKNİĞİ 2008'DE HATAY'DA DENENDİ
Mustafa Tan şöyle devam etti:
"Bu binayı Hatay'da bulduk. Önce binada korozyon tamiri yaptık, bütün pas paylarını, demirleri temizledik karbon fiberle kolonları sararak korozyon tamirini tamamladık. Binayı da dıştan betonarme perdeler ve içten karbon fiber çaprazlarla güçlendirdik."
Güçlendirilen bina tam 14 yıl sonra iki büyük deprem yaşadı. 2023 yılında Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremler binayı yıkamadı.
Tan, "Binanın bulunduğu site 3 bloktan oluşuyordu. A3 Blok depremin ilk anlarında yıkıldı bizim güçlendirdiğimiz blok ayakta kaldı." diye konuştu.
Karbon fiber güçlendirme tekniği maliyet konusunda da dikkat çekiyor.
Mustafa Tan, "Güçlendirme projelerinde kural söyleyecek olursak; binanın yıkıp yeniden yapılmasının maliyetinin yüzde 20-25'ini aştığı anda güçlendirme çok ekonomik olmuyor." diye konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Deprem
- Odtü
- Deprem